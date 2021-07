Tunus'ta siyasi darbe girişimi: Cumhurbaşkanı Said yönetime el koydu! Başbakan görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı. Said ayrıca meclisin tüm yetkilerini dondurdu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan videoda konuşan Cumhurbaşkanı Kays Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını iddia etti. Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını duyurdu. Mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığı ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi. Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini açıkladı. Meclisin yetkilerini dondurma kararı 30 gün için geçerli olacak... NE OLMUŞTU? Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. GANNUŞİ: BU DARBEDİR Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi ise Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı. Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." ifadelerini kullandı. Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını söyledi. Alınan kararların ise geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini belirtti. HALKI DESTEĞE ÇAĞIRDI Gannuşi, Said'in kararları üzerine, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." dedi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler ise Gannuşi'nin açıklamalarının ardından Nahda Hareketi'nin genel merkezine baskın düzenlemeye çalıştı. Başkent Tunus'taki Nahda Hareketi'nin genel merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler ile geniş güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede çıktı. Polis, ülkenin milli marşını okuyarak göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmayı sürdürüyor. LİBYA'DAN TEPKİ: BU GECE DÜNE NE KADAR BENZİYOR Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş organlara yönelik darbeleri ve demokratik yolların feshedilmesini reddediyoruz." tepki gösterdi. Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in yönetimi ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmasını, "14 Şubat 2014 Hafter darbesi" ifadesiyle hatırlatan Mişri, Tunus'taki gelişmeyi bununla kıyaslayarak, "25 Temmuz 2021 Kays darbesi" nitelendirmesini yaptı. Mişri, açıklamasının devamında da, "Bu gece düne ne kadar benziyor." değerlendirmesinde bulundu.