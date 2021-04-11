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  3. Tunus’ta uçakta kavga çıktı: Uçuş 5 saat aksadı

Tunus’ta uçakta kavga çıktı: Uçuş 5 saat aksadı

Tunus'tan İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıkması sonucu uçak 5 saat gecikme yaptı.

Tunus’ta uçakta kavga çıktı: Uçuş 5 saat aksadı

Tunus'un başkentinde bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a giden yolcu uçağında büyük bir kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

Tunus Havayolları'na ait yolcu uçağının kalkmasına birkaç saniye kala 3 yolcu arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavga nedeniyle yolcular arasında büyük panik yaşandı. Olayın ardından uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi. Kavga, havalimanındaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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