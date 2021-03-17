Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?
Tunus'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Tunus'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Tunus hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Tunus Cumhuriyeti kısaca Tunus, Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir Arap İslam ülkesidir. Kurucusu Habib Burgiba'dır. Batısında Cezayir, doğusunda Libya ve Akdeniz, Kuzeyinde de Akdeniz yer alır. Ülkenin güney kısmını Büyük Sahra Çölü kaplar.
Tunus'un Başkenti?
“Tunus” şehri Tunus'un başkentidir.
Tunus'un Para Birimi Nedir?
“Tunus Dinarı” Tunus'un para birimidir.
Tunus'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Tunus'un telefon alan kodu : + 216
Tunus'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Tunus
Tunus'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Tunus
Tunus'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Tunisia
Tunus'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Tunis
Tunus'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Tunis
Tunus'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Tunis
Tunus'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça