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Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

Tunus'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Tunus'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Tunus hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

Tunus Cumhuriyeti kısaca Tunus, Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir Arap İslam ülkesidir. Kurucusu Habib Burgiba'dır. Batısında Cezayir, doğusunda Libya ve Akdeniz, Kuzeyinde de Akdeniz yer alır. Ülkenin güney kısmını Büyük Sahra Çölü kaplar.

Tunus'un Başkenti?

“Tunus” şehri Tunus'un başkentidir.

Tunus'un Para Birimi Nedir?

“Tunus Dinarı” Tunus'un para birimidir.

Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

Tunus'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Tunus'un telefon alan kodu : + 216

Tunus'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Tunus

Tunus'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Tunus

Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

Tunus'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Tunisia

Tunus'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Tunis

Tunus'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tunis

Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

Tunus'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Tunis

Tunus'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

Tunus'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Tunus'un Bayrağı Nasıldır?

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