Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesi Tatavin ilinde protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'un Libya sınırında bir gencin, kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesi, işsizlik gösterilerine sahne olan Tatavin ilinde protesto edildi.

Tatavin iline bağlı Libya sınırı yakınındaki Ramada kentinde protesto düzenleyen göstericilerin bir kısmı kent merkezindeki bazı caddeleri taşlarla kapatırken, bazıları da araç lastikleri yaktı. Askeri güçler ise göstericileri dağıtmaya çalıştı.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici, askeri araçların kentte bazı gençleri kışkırtması üzerine askeri kışla önünde ve yakınındaki bazı mahallelerde gösterilerin başladığını söyledi.

Ramada kentinin önde gelen şahsiyetlerinden Şeyh Hamed el-Vair de "Öldürme olayına karışan herkesten hesap sorulmasını istiyoruz. Herkes yasaların önünde eşittir." dedi.

Görgü tanıkları, söz konusu gencin askerlerin açtığı ateşle öldüğünü söylerken, Tunus Savunma Bakanlığı, ordunun şüpheli hareketlere karşı güç kullandığını belirtiyor ancak ölü konusuna değinmiyor.

Ramada kenti sakinlerinin çoğu, yaşadıkları bölgede yeterli geçim kaynağı bulunmaması nedeniyle ailelerinin geçimini Libya sınırında ticaret yaparak elde etmeye çalışıyor.

Tatavin kentinde yaklaşık 20 gündür gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.



Tunus Enerji ve Maden Bakanı El-Munci Merzuk, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın gelecek hafta yapacağı Tatavin ziyaretinde bölgeye yönelik kalkınma ve istihdam konusunda hükümetin aldığı kararları açıklayacağını duyurmuştu.



- Tatavin'deki işsizlik protestoları



Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.



Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.



Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.



Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.

Kaynak: AA