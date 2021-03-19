Tunus'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tunus'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tunus Cumhuriyeti kısaca Tunus, Kuzey Afrika'da, Akdeniz'e kıyısı olan bir Arap İslam ülkesidir. Kurucusu Habib Burgiba'dır. Batısında Cezayir, doğusunda Libya ve Akdeniz, Kuzeyinde de Akdeniz yer alır. Ülkenin güney kısmını Büyük Sahra Çölü kaplar.

Tunus'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Tunus 10777500 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 78. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0014 olduğu görülmektedir.

Tunus'un Müslüman Nüfus sayısı 10,216,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Tunus'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Tunus'un yüz ölçümü 154936 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tunus'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 8250 km² Karasal Alan : 155360 km²

Tunus'un Haritadaki Yeri / Konumu