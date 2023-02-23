Tuomas Kaukua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tuomas Kaukua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tuomas Kaukua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tuomas Kaukua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tuomas Kaukua 13 Ekim 2000 tarihinde Rovaniemi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tuomas Kaukua Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2 goals Agency & Management yapmaktadır. Tuomas Kaukua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tuomas Kaukua'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tuomas Kaukua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tuomas Kaukua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tuomas Kaukua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tuomas Kaukua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında RoPS

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Tuomas Kaukua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tuomas Kaukua şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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