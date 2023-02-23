Tuomas Ollila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tuomas Ollila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tuomas Ollila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tuomas Ollila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tuomas Ollila 25 Nisan 2000 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tuomas Ollila Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Tuomas Ollila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tuomas Ollila'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tuomas Ollila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tuomas Ollila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tuomas Ollila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tuomas Ollila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Klubi 04

1 Ocak 2019 yılında FC KTP

1 Ocak 2021 yılında Ilves

1 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

Tuomas Ollila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tuomas Ollila şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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