Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) Tanımı;

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Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) Maaşları

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.16

Meslek Adı :

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil sektöründe üretim sırasında oluşturulan may izi üzerinden kumaşın kesilmesi işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kumaşın rengine/ türüne göre veya parti değişikliğinde kesme makinesini hava ile temizlemek,

b) Kılavuz kumaşı makineye yerleştirmek,

c) Kılavuz kumaşa kesilecek kumaşı bağlayarak makineye çekmek,

d) May izinden tüp şeklindeki kumaşı keserek açık en haline getirmek,

e) Açık en haline gelen kumaşın silindirler arasından geçerek açık olarak taşıma arabasına dökülmesini sağlamak,

f) Taşıma arabasını naylonla kaplamak,

g) Taşıma arabasını kumaşın çıkış yerine yerleştirmek,

h) Kumaşın dolaşmasını veya kesme bıçağının may çizgisinden kaymasını engellemek,

i) Çalışma yerini temiz ve düzenli tutmak,

j) İşlem bittikten sonra kumaşı vardiya amirine teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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