Tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binada tüp patlaması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bulunan kafede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede kafeyi saran yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, binada büyük hasar meydana geldi.

Yangın Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: İHA