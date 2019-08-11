Tüpraş'a UFUK 2020 desteği

KOCAELİ (AA) - Tüpraş, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan UFUK 2020 Programı kapsamında en başarılı Türk sanayi kuruluşu oldu.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, UFUK 2020 Programı'nda yer alan 11 Ar-Ge projesiyle Tüpraş, 5,86 milyon avro destek elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, programda yer almanın, uzman kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve ileri teknolojilere erişimde önemli bir araç olduğunu bildirdi.

Elde ettikleri bu başarının Ar-Ge çalışmaları kapsamında geleceğe yönelik attıkları doğru stratejik adımların bir neticesi olduğuna işaret eden Yelmenoğlu, Tüpraş olarak verimlilik, çevre ve dijitalleşme odaklı yeni teknolojilere öncelik verdiklerini vurguladı.

Yelmenoğlu, "Yoğun bir çalışmanın sonucu olan birinciliğimizin arkasında Tüpraş'ın yetkin araştırmacı ekibi, zengin laboratuvar altyapısı ve etkin kurum içi ve kurumlar arası iş birliği yatıyor." ifadesini kullanarak, "Ar-Ge çalışmaları Tüpraş için öncelikli konulardan biri olmaya devam edecek. Ar-Ge, Tüpraş için rekabeti yeniden konumlandıracak bir dönüşüm ve gelişim gücüdür. Ar-Ge gücümüz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şirketimiz için yarattığı katma değerle, iş süreçlerimize hız kazandırarak gelecek stratejilerimizi belirlemede lokomotif görevi üstlenmeye devam edecek. UFUK 2020 kapsamında aldığımız teşvikler ise Ar-Ge çalışmalarımıza finansal desteğin ötesinde önemli bir motivasyon unsuru sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gurur verici"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da UFUK 2020 Programı'nın, Avrupa Araştırma Alanı ile uyum sürecinde kritik konumda olduğunu belirtti.

Mandal, şunları kaydetti:

"UFUK 2020 Programı'na katılımı artırmak ve programdan elde edilecek kazanımları azami düzeye taşımak için Tüpraş'ın da bu başarıyı elde ederken başvurduğu ve kullandığı TÜBİTAK UFUK 2020 Destek ve Ödül programlarımızdan kurum ve kuruluşlarımızın faydalanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra araştırmacılarımız TÜBİTAK UFUK 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisimizden gerek başvuru öncesinde, gerekse projeleri yürütürken her türlü desteği alabilmektedir. Tüpraş'ın UFUK 2020 Programı'nda en başarılı Türk sanayi kuruluşu olması gurur vericidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Açıklamada, Tüpraş'ın UFUK 2020 Hibe Programı kapsamında destek aldığı projelere de yer verildi.

- Dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı

Avrupa Birliği tarafından yürütülen UFUK 2020, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olma özelliği taşıyor.

Avrupa'nın bilim ve teknoloji politikalarına yönelik uygulamalara destek sağlamak amacıyla başlatılan program, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirirken üniversite sanayi iş birliğinin uluslararası ölçekte teşvik edilmesi açısında önem arz ediyor.



Program kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre ve ham maddeler, enerji, ulaşım, sağlık gibi pek çok farklı alana yönelik proje çağrıları açılıyor.

Bu çağrılara büyük ölçekli sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler ve bilim insanları hibe başvurusunda bulunabiliyor.

2014 yılında başlatılan UFUK 2020 program 80 milyar avroluk dev bir bütçeyle hayata geçirildi ve Türkiye bu programa 436 milyon avro katılım payı vererek dahil oldu.





Kaynak: AA