Tüpraş'ın 59. Genel Kurul Toplantısı

KOCAELİ (AA) - Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Tüpraş'ın, 2018'de de işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu koruduğunu, sürdürülebilirlik adına yatırımlarına devam eden şirketin son 13 yılda rafinajda yaptığı toplam yatırım tutarının 6 milyar doları aştığını bildirdi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tüpraş 59. Genel Kurul Toplantısı, şirketin Körfez ilçesindeki merkezinde yapıldı. Genel kurulda şirketin 2018 yılı mali tabloları onaylanarak, yönetim kurulu ibra edildi.

Toplantıda, 2020 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Rahmi M. Koç, Semahat Sevim Arsel, Levent Çakıroğlu, Yağız Eyüboğlu, Erol Memioğlu; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Ediboğlu, Kamil Ömer Bozer ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi/Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Zafer Sönmez seçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2018 yılı cari dönem karından hisse başına hissedarların vergi mükellefiyetine göre 15,15 lira brüt, 12,8775 lira net nakit temettü ödenmesi kararlaştırıldı.



Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, Tüpraş'ın son 13 yılda toplam yatırım tutarının 6 milyar doları aştığını kaydetti.

Şirketin, her yıl olduğu gibi geçen yılda da operasyonlarını sektörü etkileyen tüm küresel ve yerel gelişmeler doğrultusunda yürüttüğüne dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme kabiliyeti ve sürekli genişlettiği ham petrol tedarik havuzunun desteğiyle, en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 12 ülkeden 20 farklı çeşit ham petrol alımı yapılmıştır. İzmir Rafinerisi ham petrol ünitesinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışması ve İzmit rafinerisi ile Kırıkkale rafinerisinde tamamlanan önemli, planlı bakım duruşlarına rağmen, 2018 yılında yüzde 95,9 kapasite kullanımı ile 25,7 milyon ton üretim yapılmıştır. Özellikle motorin ve jet ürünlerinde devam eden güçlü talep ve ulaşılan rekor satış miktarları neticesinde, Tüpraş'ın yurt içi satışları 25,6 milyon ton, toplam satışları ise 29,8 milyon ton olmuş, toplam cirosu 88,6 milyar liraya ulaşmıştır. Önemli operasyonel ve finansal risklerin yaşandığı 2018 yılında Tüpraş, güçlü risk politikaları çerçevesinde operasyonlarını başarı ile yöneterek işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu korumuş, 3,8 milyar lira vergi sonrası kar elde etmiştir. Risk politikaları çerçevesinde operasyonlarını başarı ile yöneten Tüpraş, 2018’de de işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu korumuştur. Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına devam eden şirketimizin son 13 yılda rafinajda yaptığı toplam yatırım tutarı 6 milyar ABD dolarını aşmıştır."





- "Zorluklara rağmen 2018'i başarılı tamamladık"





2018'de Tüpraş'ın, operasyonel etkinliğini uluslararası entegrasyon ile güçlendirmek üzere Londra'da Ticaret Ofisi açtığını aktaran Koç, geçen yıl başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda şirketin, rafineri süreçlerini önemli ölçüde iyileştiren "Endüstri 4.0" projelerini hayata geçirmeye başladığına vurgu yaptı.

Koç, 2018 yılında ODTÜ ve İTÜ teknokentlerinde açılan "Veri Analitiği Merkezleri"nin, bu kapsamda kazandığı deneyim ve bilgi ile diğer şirketlere de analitik hizmetleri vermeye başladığına değinerek, "Tüpraş, 2018 yılında da üretimiyle ekonomik katma değer sağlarken, aynı zamanda memleketimizin ihtiyacı olan kültür, sanat, eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları da hassasiyetle yürütmeye devam etmiştir. Topluluğumuzun öncülüğünde 'HeforShe' hareketinin destekçisi olan Tüpraş, kadınların güçlenmesine yönelik hem iş yerinde hem de toplum genelinde farkındalığı artırmak üzere eğitim ve sponsorluk çalışmaları yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Koç ayrıca, ulaştıkları tüm operasyonel ve finansal başarıların temelinde yer alan ve ödün vermeyecekleri en büyük önceliğin, Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un "En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır." sözünün ışığında iş güvenliği ve teknik emniyet olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA