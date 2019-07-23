Tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Antalya Kemer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde gerçekleşti. ÇOK SAYIDA TURİST YARALANDI Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Rakamlar belli oldu! İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülkeler... Etiketler : kaza, turist, Tur Otobüsü



