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  3. Tur ücretini fazla buldular, Beşiktaş'daki teknede dehşet saçtılar!

Tur ücretini fazla buldular, Beşiktaş'daki teknede dehşet saçtılar!

İstanbul Beşiktaş'ta, tekne turu yapan bir grup, ücreti fazla bulunca teknedeki görevlilerle aralarında arbede yaşandı. Aralarında sosyal medyada tanınan Baran Taşkut'un da olduğu grup, çalışanları darp ederek ve ardından silahla yaralayarak kaçtı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarfından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tur ücretini fazla buldular, Beşiktaş'daki teknede dehşet saçtılar!

İstanbul'da, Beşiktaş Bebek sahilinde 4 Ekim'de saat 04.00 sıralarında şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi.

İddialara göre, aralarında sosyal medya ünlüsü Yusuf Taşkut'un da bulunduğu bir grup, boğazda tekne turu yapmak istedi.

"BİR SAATLİK ÜCRET 250 TL" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre boğaz turu sonrası tekne sahibi 'bir saatlik boğaz turu fiyatının 250 lira olduğunu' söyledi. Grup, ücreti fazla bularak tekne sahibi ile tartışmaya başladı.

Tur ücretini fazla buldular, Beşiktaş'daki teknede dehşet saçtılar!

DARP EDİP SİLAHLA VURDULAR

Tartışmanın büyümesi ile arkadaş grubu, tekne sahibi ve iki çalışanı önce darp edip ardından silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Tur ücretini fazla buldular, Beşiktaş'daki teknede dehşet saçtılar!

KAÇANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknedeki ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve Oğuzhan A., Yusuf Taşkut ve silahı kullanan Ömer T.'yi silahıyla gözaltına aldı.

Tur ücretini fazla buldular, Beşiktaş'daki teknede dehşet saçtılar!

Silahı kullanan Ömer T. tutuklanırken Oğuzhan A. ile Yusuf Taşkut adli kontrolle serbest bırakıldı.

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