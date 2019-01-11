Turabibaba Kütüphanesi’nin en çok kitap okuyan üyeleri ödüllendirildi

Vatandaşların okuma alışkanlığını desteklemek ve çocukların küçük yaşlardan itibaren okuma kültürünü kazanmasını teşvik etmek amacıyla Beyoğlu'nda Yılın Okuyucuları Ödül töreni gerçekleştirildi. Törende Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi'nin en çok kitap okuyan üyelerine ödülleri takdim edildi.

Vatandaşların okuma alışkanlığını desteklemek ve çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma kültürü kazandırmayı teşvik etmek amacıyla Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi, yıllardır kütüphanenin en çok kitap okuyan üyelerini ödüllendiriyor. Bu kapsamda Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşen ödül törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ile çok sayıda öğrenci katıldı. Tören öncesi Dünya Hızlı Okuma Şampiyonu Tarık Yiğit ve Türkiye Hafıza Şampiyonu Yunus Emre Karahan tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Yiğit, metinlerin hızlı okunması noktasında öğrencilere bilgiler verirken Karahan, bilgilerin hafızalarda daha uzun süre kalması için öğrencilere ipuçları verdi. Ardından gerçekleşen Yılın Okuyucuları Ödül Töreni'nde 7-14 yaş çocuk kategorisinde bir yılda 76 kitap okuyan Furkan Deniz Arslan, genç kategorisinde okuduğu 49 kitapla Aylin Kır, yetişkin alanında okuduğu 52 kitapla Yasemin Açıkgöz ödül aldı. Yılın en çok kitap okuyanlarına kitap ve tablet hediye edildi. Başkan Demircan da ödül alan isimleri tebrik ederken okumanın önemine dikkat çekti.

"100 sene önce yaşamış birini dinleme imkanımız yoksa okuma imkanımız var"

Okumanın küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken çok önemli bir alışkanlık olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Her zaman önümüzde annemiz babamız, öğretmenimiz yok. Bazen çok uzaktaki insanların ve ya geçmişteki insanların söylediklerini dinlemeye ihtiyacımız var. Bundan 100 sene önce yaşamış birini dinleme imkanımız yoksa okuma imkanımız var. O halde işin özü dinlemektir aslında ama bu her zaman mümkün değildir. Onun boşluğu doldurmak okumakla mümkün olur. İnsan merak ettiğinde okur, eğer merak etmezseniz, bir şeyin bir şeyin peşine düşmezseniz okuduğunuzun faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA