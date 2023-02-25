Tural Akhundov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tural Akhundov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tural Akhundov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tural Akhundov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tural Akhundov 1 Ağustos 1988 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Tural Möhsüm oğlu Axundov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tural Akhundov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tural Akhundov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tural Akhundov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tural Akhundov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tural Akhundov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tural Akhundov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tural Akhundov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ravan Baku

1 Temmuz 2013 yılında Simurq

1 Temmuz 2015 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2017 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2018 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2020 yılında Keshla

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Tural Akhundov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tural Akhundov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Tural Akhundov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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