Tural Bayramly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tural Bayramly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tural Bayramly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tural Bayramly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tural Bayramly 7 Ocak 1998 tarihinde Sumqayit şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Tural Mayıl oğlu Bayramlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tural Bayramly Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tural Bayramly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tural Bayramly'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tural Bayramly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tural Bayramly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tural Bayramly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tural Bayramly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında Sumqayıt

18 Şubat 2019 yılında Daugavpils

27 Temmuz 2019 yılında Keshla

19 Temmuz 2020 yılında Zira FK

15 Eylül 2021 yılında Pierikos

13 Ocak 2022 yılında FK Sabail

Tural Bayramly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tural Bayramly şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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