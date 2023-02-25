Tural Rzayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tural Rzayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tural Rzayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tural Rzayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tural Rzayev 26 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Tural Elxan oğlu Rzayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tural Rzayev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tural Rzayev'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tural Rzayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tural Rzayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tural Rzayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tural Rzayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Jonava

18 Ocak 2019 yılında Kapaz PFK

31 Ocak 2020 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2021 yılında Kapaz PFK

Tural Rzayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tural Rzayev şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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