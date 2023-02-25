Turan Manafov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turan Manafov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turan Manafov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turan Manafov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turan Manafov 19 Eylül 1998 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Turan Elman oğlu Manafov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turan Manafov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Turan Manafov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Turan Manafov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Turan Manafov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turan Manafov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turan Manafov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turan Manafov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2018 yılında Sumgayit U19

1 Ocak 2019 yılında PFK Zaqatala

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

22 Ocak 2022 yılında Olymp. Volou

30 Haziran 2022 yılında FK Sabail

Turan Manafov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turan Manafov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Turan Manafov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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