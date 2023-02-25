Turan Valizada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turan Valizada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turan Valizada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turan Valizada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turan Valizada 1 Ocak 2001 tarihinde Culfa, Naxcivan Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Turan Nəsimi oğlu Vəlizadə şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turan Valizada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Turan Valizada'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Turan Valizada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turan Valizada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Turan Valizada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turan Valizada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Qarabag U19

3 Ocak 2019 yılında Neftçi Baku

21 Temmuz 2020 yılında Keshla

30 Haziran 2022 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2023 yılında Neftçi Baku

Turan Valizada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turan Valizada şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Turan Valizada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.