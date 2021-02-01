TÜRASAŞ işçi alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? TÜRASAŞ personel alımı başvuru şartları neler?

TÜRASAŞ, personel alımı ilanı yayımlandı. TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan iş ilanında 3 ildeki Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere farklı mesleklerden toplam 45 işçi alınacağı belirtildi.

TÜRASAŞ ALIM YAPILACAK İLLER

Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde aşağıda belirtilen mesleklerde işçi alımları gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

TÜRASAŞ bünyesine 45 kişilik kadro ile farklı kadrolarda alım yapacağını bildirdi. İşte açık kadrolar;

18 Kaynakçı

1 Motor Test Teknisyeni

9 Raylı Sistemler ve Mekantronik Sistemler Teknisyeni

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1-5 Şubat 2021 tarihlerinde alınacak başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da ALO 170'ten yapılacak. İŞKUR'dan başvuru yapmak için tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan 1.02.2021 tarihi itibariyle yayınlanacak olup, talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren 5 gün içerisinde www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Adayların belge kontrolü Noter Kurası sonrasında Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

Adaylar yalnızca bir meslek ve kadro ilanına başvuru yapabileceklerdir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

Özel Şartlar

1. İstihdam edilecek kişiler noter huzurunda çekilecek kura ve sonrasında yapılacak sözlü sınav ile belirlenecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

4. 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmamak.

5. Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen okuldan bölümden/programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak

KURA İŞLEMLERİ

İş - Kur tarafından TÜRASAŞ'a bildirilen adaylar arasından yapılacak olan Noter Kurası, Kurumun Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde 12 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer her türlü duyurular www.turasas.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.