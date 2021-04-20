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  3. Türbede Tiktok çekerek İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı

Türbede Tiktok çekerek İslami değerlerle alay eden şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Ramazan ayında Çoban Dede Türbesi içinde İslami değerlerle alay ederek video çeken şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bir kişi Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti.

Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş. adlı kişi, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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