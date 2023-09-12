Türbenin simgesi olan taşlardan birisi çalındı

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde bulunan Sultan Sarı Baba Türbesinin simgelerinden olan iki borazan taşından biri çalındı. Duruma tepki gösteren tarihçiler, "Taşı çalan geri bıraksın" çağrısında bulundu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde bulunan ilçenin en çok ziyaret edilen dini mekanı olan Sultan Sarı Baba Türbesinin simgelerinden olan iki borazan taşından biri çalındı.

Sultan Sarı Baba Türbesi'nin bahçesinde yaşları neredeyse 1000 yılı bulan servi ağaçlarının bulunduğunu, eşine az rastlanan bu ağaçların aynı zamanda anıt ağaç statüsüne alındığını anlatan Afatoğlu, "Biz Denizli Sarayköy Tekke köydeyiz. Tekke köyde önemli bir türbemiz var. Sultan Sarı Baba Türbesi. Sultan Sarı baba sağlığında burada bir tekke işletiyormuş tabi tekkenin etrafında da dervişleri var zaman zaman bu dervişlerini toplantıya çağırmak için o dönemde cep telefonu olmadığı için arkamızda gördüğünüz borazan taşıyla dervişlerini çağırıyormuş. Onun tepesinde bir delik var oradan üfledin mi geyik sesi çıkartıyor bu taşlar sayesinde dervişlerini tekkesinde topluyormuş. Bu borazan taşını zaman zaman bazı kötü niyetli insanlar bu tekke önünden bu türbenin önünden çalmışlar, ama bu kutsal bir taş olduğu için tekrar geri gelmiş bir şekilde. Sarı babanın rahatsız etmesi yoluyla rüyasında veyahut da insanların baskısıyla bu borazan taşları tekrar türbeye geri gelmiş" diye konuştu.

Borazan taşı burada değerli

Çalınan bozaran taşının türbenin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Afatoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu türbeye program yapmaya geldik. Gördük ki burada iki tane borazan taşı olması gerekiyordu ama 1 tane borazan taşı var. Diğer borazan taşı çalınmış, bu borazan taşları bu türbenin bir kültür varlığı Denizli'nin bir kültür varlığı. Bu borazan taşı olduğu müddetçe buranın önemi var bu Sultan Sarı babanın önemi var. Onun için bu taşın başka yerde hiçbir değeri yok ancak burada olursa değeri var, lütfen bu borazan taşının ikincisini çalan kişi buraya tekrar bıraksın. Taşı çalan kişi size sesleniyorum, başınıza iş gelmeden lütfen bu taşı buraya geri bırakın oksa Sultan Sarı baba sizi rahatsız eder"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)