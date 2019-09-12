TÜREB: Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 7.4'Ü rüzgardan

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından yayımlanan Türkiye Rüzgar İstatistikleri Raporu'nun 2019'un ilk 6 ayını kapsayan verilere göre, ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 7.4'ünü rüzgar enerjisi karşılıyor.

TÜREB'in yayınladığı 2019 ilk 6 ay Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, yalnızca 2019'un ilk yarısını değil, rüzgarda son 7 yılda yaşanan gelişimi de gözler önüne seriyor. 2012 yılında Türkiye'de kurulu güç 2 bin 312 MW iken bu rakam 7 yılda 3 kattan fazla artarak 7 bin 615 MW'a ulaştı.

Yalnızca 2016 yılında bin 500 MW'lık kurulu güç artışı sağlandı. 2019 Haziran sonu itibarıyla halihazırda işletmede olan Rüzgar Enerji Santrali sayısı 183'e yükseldi, inşa halindeki santral sayısı 17 oldu. Rüzgar türbini sayısı ise 3 bin 155 oldu. Akfen Enerji, Ağaoğlu Enerji, Türkerler ve Borusan EnBW sektörde ilk 4 sırayı paylaşıyor.

Raporu değerlendiren TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, rüzgarın Türkiye enerji yelpazesindeki payının özellikle son 7 yılda 3 kat büyüdüğünü belirtirken Türkiye'nin rüzgarda yakaladığı büyüme hızını önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması YEKDEM 2020 Aralık ayında sona erecek. Biz rüzgarda büyümenin devam etmesi için yeni YEKDEM fiyatının hem sürdürülebilir hem de finanse edilebilir bir çıpa fiyat getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birçok etkeni gözeterek yaptığımız çalışmalar bu fiyatın kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. İlk olarak yeni mekanizmanın bir an evvel açıklanmasıyla sektör güven ve umut tazeler; 2016 yılında kaydettiği bin 500 MW'lık kurulu güç artışının bile üzerine çıkabilir. Kasım ayı başında düzenleyeceğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK'te Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımı ile bu konuları ele alacağız.

"Rüzgar yatırımcısı hız kesmek istemiyor; üstelik son derece çevreci bir kaynak.

"Ülkemiz son 10 yılda bu alanda insan kaynağından yan sanayiye, türbin bileşenleri üretiminden bilgi birikimine kadar ciddi mesafe kat etti. Sadece ülkemiz için değil bölgede de bu alanda öncü bir ülke olabiliriz."

DHA