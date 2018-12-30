Türel: "Antalya 2019’da da yükselişini sürdürecek"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın bir ucundan diğerine 2018 yılında 1 milyar 847 milyon TL'lik dev yatırım bütçesiyle vizyon projeleri hayata geçirerek Antalya'nın geleceğine dair önemli işlere imza attıklarını söyledi. Yeni yıl masajı yayınlayan Türel, önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da kentte ulaşımdan, sağlığa, turizmden, spora, kültürden, eğitime yine birçok ilkle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Antalya'nın 2019 yılında da yükselişini sürdüreceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda başladıkları pek çok projeyi 2018 yılında tamamlayarak Antalya'ya önemli kazanımlar sağladıklarını hatırlatan Türel, Antalya bugün çöpünden elektrik üreten, güneş enerji santralleri ile çiftçisine sulamada kullandığı elektriği bedava veren, arıtılmamış bir damla atık suyu denize akıtmayan bir kent haline geldiğini ifade etti. Tüm bu projelerle Antalya'nın tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle, ticaretiyle güçlü bir ekonomik yapıya kavuştuğunu söyleyen türel, " Sizlerin bize verdiğiniz desteği her zaman yüreğimizde hissediyoruz. O yüzden Mevlana'nı n bir sözünü daima kendime ilke edinmişimdir. "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır" der Hz. Mevlana. Ben de her hizmet ve projemde ortak duygularla hareket ettim. Büyük projeleri sizlere sordum, sizlerin "evet yapalım" dediklerinize ben de "evet" dedim. Bir olduk, biz olduk, bugünkü Antalya sizlerin sayesinde gerçekleşti." dedi.

Yapılanlar tüm Antalya'nın eseri

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeler ve kente kazandırdığı yeni cazibe alanlarıyla Antalya Türkiye'nin, hatta dünyanın örnek kentlerinden biri olduysa bunun tüm Antalya'nın eseri olduğunun altını çizen Türel şöyle dedi: "Neler yapmadık ki? Kepez Santral'de Türkiye'nin en sorunsuz "Kentsel Dönüşüm Projesini" hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Boğaçayı Projesi'nin ilk etabını tamamladık. Güzelliğiyle şimdiden göz kamaştıran Boğaçayı Projesi, seyir terasları, peyzaj alanları ve yemyeşil görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Antalya'nın pırlanta gerdanlığı Konyaaltı Sahili, Sahil Antalya Yaşam Parkı Projesi ile dünyanın en güzel sahillerinden biri oldu. Bu projemiz ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından çevre düzenleme dalında birincilik ödülüne layık görüldük.

Gönlümüz daima sizlerle birlikte oldu. Gönül belediyeciliğini kendimize şiar edindik. Gücümüz yettiği ve imkanlarımız elverdiği sürece toplumun her kesimine ulaştık. Büyük yatırımları hayata geçirirken engellilerimizi, bakıma muhtaç yaşlılarımızı, emeklilerimizi ve gözbebeğimiz çocuklarımızı asla unutmadık, hep yanlarında olmaya gayret gösterdik. Mavi Ev, Palyatif Bakım Merkezi, Evde Bakım, Hobi Bahçeleri gibi sosyal projeler ile gönüllere dokunduk. Toplumun tüm katmanlarının istediği gibi yaşadığı Antalya'da kış günlerinde mekansız vatandaşlarımıza sıcacık ortamlar hazırlarken sokak hayvanlarını bir dost olarak gördük ve onlara da çok güzel evler yaptık.

Şehrimizin bütün ekonomik dinamiklerini projelerimizi gerçekleştirirken hak ettiği noktada ciddiyetle değerlendirdik. "Tarım bu şehrin olmazsa olmazı" diyerek toptancı haller, mezbahalar, güneş enerji santrali, sulama projeleri ile çiftçi kardeşlerimizin yanında yer aldık, çiftçi kooperatiflerimize sulamada kullandığı elektriği bedava verdik. Esnafımızı da unutmadık. Cadde düzenlemelerimiz, cadde festivallerimiz ile ticaretin canlanmasına katkı sunduk."

Antalya 2019'da yükselişini sürdürecek

Antalya'nın geleceği için yapılan bu yatırımlara destek veren kurum ve kuruluşlara ve Antalyalılara teşekkür eden Türel, Antalya bugün yerlisiyle yabancısıyla herkesin kendi hayat tarzına uygun biçimde, rahat ve uyumlu yaşadığı bir şehir haline geldiğini kaydetti. Türel Antalya için yeni bir vizyonun, yeni bir şehircilik hamlesinin zamanı geldiğine dikkat çekerek Antalya'yı Türkiye'nin örnek kentlerinden yaptıklarını, bu alanda rakipsiz olmayı, arayı açmayı sürdüreceklerini kaydetti. Türel 2019 yılının Antalya'nın her alanda yükselişini sürdüreceği ve dünya kenti olma noktasında yerini sağlamlaştıracağı bir yıl olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA