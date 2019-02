Türel Kumluca projelerini açıkladı

Kumlucalılara yeni dönem projelerini tanıtan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sosyal Kampüs, Katı Atık Entegre Tesisi, Beykonak Sahil Projesi 2. Etap, soğuk hava deposu, Engelli Mola Evi, Engelsiz Plaj müjdeleri verdi. Antalya genelinde evde üretim yapan kadınlara mikro kredi desteği vereceklerini söyleyen Türel, yeni iş kuran küçük esnafa da şebeke suyunda bir yıl yüzde 50 indirim yapacaklarını kaydetti.

Başkan Menderes Türel, ilçe proje tanıtım toplantılarının startını Kumluca'dan verdi. Kumluca Proje Tanıtım Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya da katıldı. Gelecek dönem için açıkladıkları 359 proje içinde 20 milyar liralık yatırım olduğunu belirten Başkan Türel, "Bu dönem 12 milyar yatırım yapmış bir belediye olarak bunu 359 proje ile gelecek dönemde 20 milyar liraya taşıyacağız. Tamamladığımızda tam 70 bin kardeşimiz bu projelerin içerisinde iş sahibi, aş sahibi olacak" dedi.

50 bin çiftçiye sulamada elektrik bedava olacak

Tüm sulama birlik ve kooperatiflerdeki kayıtlı çiftçilere artık sulamada elektriğin bedava olduğunu belirten Başkan Türel, "Bugüne kadar 8 bin 614 çiftçimize 7 milyon liralık bir elektrik desteği vermiştik. Bir dahaki dönemde bunu 50 bin çiftçimizle çok daha yüksek bir rakama taşıyacağız. Yani 50 bin çiftçimize sulama suyunda elektrik bedava olacak" diye konuştu.

30 bin öğrenciye burs

Başkan Türel, 2014-2019 seneleri arasında ortaokul ve lise düzeyinde 10 bin öğrenciye verdikleri öğrenim bursunu, gelecek dönemde üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde 30 öğrenciye çıkartacaklarını kaydetti. Türel, bu dönem 14 bin vatandaşın faydalandığı Sosyal Kart'la bir daha ki dönem 30 bin ihtiyaç sahibine sosyal yardım sağlayacaklarını söyledi.

Dar gelirliye 5 bin konut

Bu dönem dar gelirli turizm emekçilerini Serik Kocayatak'ta 606 lira taksitle ev sahibi yapacak adımları attıklarını anlatan Başkan Türel, gelecek dönemde tarım ve sanayi sektörlerini de kapsayan 5 bin dar gelirliyi ev sahibi yapacaklarını ifade etti.

Ev kadınlarına kredi

Türel, 5 bin ev hanımına evlerinde üretim yapabilmeleri için ilk yılı geri ödemesiz, 5 yıl vadeli faizsiz 5'er bin lira mikro kredi imkânı sağlayacaklarını kaydetti. Başkan Menderes Türel, yeni iş kuran, 10 kişiden az çalışanı olan esnafa da destek olmak için bir yıl boyunca şebeke suyunda yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

Kumluca'ya Sosyal Kampus

Geçen 5 yılda Kumluca'nın alt yapı eksikliklerini tamamladıklarını anlatan Türel, gelecek dönemde Kumluca için vizyon projelerini de açıkladı. Başkan Türel, kullanılmayan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 50 dönümlük alana içinde sinema salonu, spor alanları, tematik çocuk parkları, kafeterya ve emekli kıraathanesi bulunan bir Sosyal Kampüs kazandıracakları müjdesini verdi. Bugüne kadar verdiği her sözü fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Türel, "Bunların projeleri hazır. Ekip de hazır. Sıra milletimizde. Bize yola devam dedi mi hemen bunların tahsislerini alarak inşaata başlayacağız" diye konuştu.

Muhteşem sahil düzenlemesi

Sahilkent'te sahil projemizin birinci etabını tamamladıklarını hatırlatan Menderes Türel, "Şimdi onu Beykonak'a kadar uzatıyoruz ve o daha önceki projemizle birleştiriyoruz. 390 bin m2 alan üzerine yapacağız. Yine kır düğünleri yapabileceğiniz yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, binicilik tesisleri, dere kent kenarında kafeteryalarla çok güzel bir proje geliyor" ifadelerini kullandı.

Sera atıkları enerjiye dönüşecek

Kumluca'ya katı atık entegre tesisinin yapacaklarını açıklayan Türel, "Güzören'de hayata geçireceğimiz 300 ton/gün kapasiteli tesisle artık sera naylonlarımız enerjiye dönüşecek" diye konuştu.

Engelsiz projeler

Türkiye'de bir ilk olan Engelli Mola Evi'ni Kumluca'ya da kazandıracaklarını kaydeden Başkan Türel, Aile Sosyal Hizmet Merkezleri'ni de her ilçeye yaygınlaştıracaklarını belirtti. Türel, Kumluca'ya Engelsiz Yaşam ve Etkinlik Merkezi, Engelsiz Plaj kazandıracaklarını da söyledi. Her ilçeye bir anaokulu yapacaklarını anlatan Türel, her köye de köy konağı kazandıracaklarını aktardı.

Tarıma destek

Soğuk hava depoları ile çiftçinin ürününün değerinde satılmasını sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Menderes Türel, "Tarımda biyoteknik mücadelede, çiftçilerimize meyve sebze üretiminde desteğimiz devam edecek. Tarım sektöründe 42 bin 800 zeytin fidanı dağıtımı yapacağız. Tarımsal sulama maliyetini düşürmek için kapalı sistem sulama sistemlerini yaygınlaştıracağız" dedi. Kumluca'da 152 km sathi asfalt yaptıkları, 7 km yeni yol açtıklarını belirten Menderes Türel, gelecek dönem için de 104 km asfalt yapımını programa aldıklarını söyledi.

Esnafı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, toplantının ardından Kumluca'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden Türel, "Hayırlı işler" dileklerini iletti. Başkan Türel, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Kumluca Seçim Ofisi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA