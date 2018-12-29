Türel’den ‘fotoşop’ göndermesi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Boğaçayı'nda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Birilerinin çıkıp, 8 yaşındaki bir çocuğun fotoşopta çizebileceği kadar basite indirgeyen olumsuz yaklaşımları olmuştu. Bu proje, 8 yaşındaki çocuğun fotoşopta çizeceği bir proje değil" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, rekreasyon çalışması tamamlanan Boğaçayı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu: "Burada mezbelelik devam edebilirdi"

Burada açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Boğaçayı'nın önceden mezbelelik bir alan olduğunu söyledi. Başkan Menderes Türel'in vizyonuna yakışır bir proje hayata geçirdiğini belirten Karaloğlu, "Antalya'da yapılan bütün bu yatırımlar çok önemli. Şehrin güzelleşmesi gibi yapılara, kentin ihtiyacı var. Ama üzüldüğüm konuyu da ifade etmek isterim. Ben 3 yıldır Antalya'dayım. Boğaçayı projesi yapılırken çok farklı söylemlere şahit oldum. Betonlaşacak dendi, içme suyu kaynakları kirlenecek dendi. Gelseler dinleseler, büyükşehir belediyemize sorsalar ya da başkanımıza sorsalar. Eski fotoğrafla yeni fotoğrafı yan yana koyan Antalyalı, hangisinin eskisinden daha kötü olduğunu söyleyebilir. Burada hep beraber gördük gerçekten yaşam alanı oluşturulmuş. Bıraksaydık da burada mezbelelik devam edebilirdi" ifadelerini kullandı.

Türel: "Zarar görmeyecek bitkiler tercih edildi"

Projenin geldiği nokta hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Menderes Türel, projenin ilk etabında son aşamaya gelindiğini söyledi. Türel, "2003 senesinde Boğaçayı'nda çok önemli bir sel felaketi yaşandı, sahildeki köprü selle birlikte denize gitmişti. Sel felaketinde bin 700 metreküplük debi söz konusuydu. Şuan 2 bin 900 taşkın önleme projesi gerçekleşiyor. Tabi bu proje kapsamında kademe kademe setteler düzenleyerek, suyun geliş şiddetine göre kademeleri de yağmur suyunu denize kavuşturmak mümkün olacak. Özellikle birinci kademede herhangi bir sel felaketinde aşırı yağışta çok fazla zarar görmeyecek bitkiler tercih edildi" dedi.

"Verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içindeyiz"

Antalya'da 2 hafta önce önemli bir yağış olduğunu hatırlatan Türel, metrekareye 480 kilogram yağmur düştüğünü belirtti. 1992'de Marmaris'te yaşanan kuvvetli yağışta metrekareye 420 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Türel şöyle konuştu:

"Antalya da 480 kilogramlık yağış vardı. Vatandaşlar da, "Acaba Boğaçayı taşacak mı" geldiler görmek istediler. Hiçbir taşkın söz konusu olmadı. Sular çekildikten sonra bitkilerin de zarar görmediğini anladık. Dere kenarında artık halkımızın istifade edeceği park alanı düzenlemesi yapılmış oluyor. Tamamen halkın kullanımına açık balıkçılar için teraslar, çocuk oyun bahçeleri, spor salonları her türlü fonksiyon peyzaj düzenlemesine gerçekleştirmiş olduk. Biz 4 buçuk metrelik derinlik sağlamak ve temizlik için yaptığımız çalışmalarda yer altı su kaynaklarının su yüzüne çıktığını gördük. Denizi içeri aşmadan mevcuttaki suyun yüzeye çıkmasıyla bu görselliği sağladık. Bizim kanaatimize göre zaten böyle bir risk yoktu. Bunu risk görenler artık söyleme şansıma sahip değiller. Çok güzel bir proje oldu. 10 -5 güne kadar eksikliklerde tamamlanmış olur. Bir vermiş olduğunuz sözü daha yerine getirmenin huzuru içindeyiz."

Boğaçayı Projesi'ni 2009 senesinde ortaya koyduğunu bildiren Türel, "Birilerinin çıkıp, 8 yaşındaki bir çocuğun fotoşop çizebileceği kadar basite indirgeyen olumsuz yaklaşımları olmuştu. Bu çok büyük bir proje. Bilim heyeti tarafından çalışıldı. Veysel Eroğlu hocamız da projenin içerisinde kendisi de bize desteklerde bulundu. Bu proje, çok kolay değil. 8 yaşındaki çocuğun fotoşop çizeceği proje değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA