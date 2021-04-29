Turgay Kılıç korona virüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı!

AK Parti Pendik eski ilçe Başkanı Turgay Kılıç korona virüs hastalığına yakalandı hastalığın ilk günlerini evinde geçiren Turgay Kılıç hastalığın ilerlemesi ve solunum almada çektiği zorluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden Kılıç’ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Edindiğimiz bileğilere göre Kılıç’ın entübe olmadığı genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölge Gündem haber sitesi ve gazetesi olarak Turgay Kılıç’a acil şifalar diliyor, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.