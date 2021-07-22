Turgay Yıldız kimdir, nereli? Tiyatrocu Turgay Yıldız kaç yaşında öldü?

Paylaştığı skeçlerle tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Ankara'da tedavi gören Yıldız'dan kötü haber geldi. Edinilen bilgiye göre Turgay Yıldız, bu sabah hayatını kaybetti. Peki Turgay Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında öldü?

TURGAY YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Mart 1965 Ankara doğumlu olan Turgay Yıldız, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986–87 öğretim yılında A.Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev almaya başladı.

TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlenen başarılı oyuncu Flash TV’de dört buçuk yıl (1994–1999) Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Traşı, Düm Teke Tek isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu Bahadır Tokmak ile beraber gerçekleştirdi.

Yine aynı televizyon kanalında “şeytan bunun neresinde?” isimli müzik programını yapan Yıldız, ardından Show TV’de yayınlanan Sonradan Görmeler dizisinde 13 bölüm oyuncu olarak görev yaptı.





BRT Televizyonunda altı ay Teber ile Muteber adlı haftalık kabarenin yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi. Ege TV’de İyi Egeler adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda 3 sene Turgay Bostan’ın yönetmenliğinde Bu Toprağın Sesi programında Beter ile Şeker adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi

Aynı yönetmenle 3 yıl Baba Ocağı adlı dizide çalıştı. TRT Ankara Televizyonu’nun Hazırladığı yapımcılığını Sevgi Kartarı’nın üstlendiği Umutla Yaşamak isimli çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı. A

ATV'de yayımlanan Büyülü Yuva isimli dizinin yazarlığını yaptı. Abdullah Oğuz’un yönettiği “O Şimdi Mahkum” adlı sinema filminde Cyrano’yu canlandırdı.

TURGAY YILDIZ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Bir süredir Ankara'da tedavi gören usta tiyatrocu 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.