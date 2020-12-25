İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla kurulmasının ardından ismini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştiren vakıf, yürüttüğü projelerle gençlerin yanında yer almaya devam ediyor. Peki İSEGEV (İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) adıyla kurulan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, yürüttüğü projeler ve faaliyetletrle sık sık gündeme geliyor. Peki TÜRGEV nedir? Amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimin? Başkanı kim? Detaylar haberimizde...

TÜRGEV NEDİR?

TÜRGEV, 1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bugünkü T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulmuştur. O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul’da hizmet veren TÜRGEV 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını Türkiye çapına yaymayı hedeflemiş ve ismini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirmiştir.

1996 yılında İstanbul’daki bir yurduyla hizmet vermeye başlayan TÜRGEV, tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten, girişimci gençler yetiştirmeyi kendine düstur edinmiştir.

TÜRGEV AMACI VE FAALİYERLERİ NELER?

TÜRGEV’in birinci ve en önemli misyonu gençliğe ve eğitime destek vermektir.

Türkiye’nin 32 ilinde bulunan yurtlarımızın bilgisine https://turgev.org/tr/yurtlarin-detayli-listesi link adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ortak çalışması olarak yurt dışında eğitim gören öğrencilerin eğitim süreçlerini iyileştirmek amacıyla kurulan TURKEN Foundation, ABD ve Londra’ da burs, barınma ve kültürel programlarla öğrencilere destek sağlamaktadır.

TÜRGEV, 32 ilde 60 yurt olarak hizmet vermekte olup herhangi bir temsilciliği/üyeliği bulunmamaktadır.

Türkiye’nin 32 ilinde bulunan 60 öğrenci yurdumuzda orta ve yükseköğrenimini sürdüren kız öğrenciler kalmaktadır. Yurtlarımızdan yabancı öğrenciler de faydalanabilmektedir.

Türkiye’nin 32 ilinde bulunan 60 öğrenci yurdumuzda orta ve yükseköğrenimini sürdüren kız öğrenciler kalmaktadır.

TÜRGEV Eğitime Destek Programları Merkezi EDEP; üniversite eğitiminin yanı sıra Arapça dil ve alet ilimleri, İslami ve sosyal bilimler gibi alanlarda eğitim almak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet sunuyor.

TÜRGEV’li öğrencilerin gelişimini sağlayan bir bilinç ve ahlakı donanımla destekleyen bu beş yıllık eğitimler, sahanın önde gelen hocaları tarafından veriliyor.

2014 – 2015 eğitim yılında eğitime başlayan EDEP, Fatih merkez ve Üsküdar şubesinde faaliyetlerine devam ediyor

TÜRGEV eğitim sektöründeki tecrübesinden yola çıkarak 2015 yılında İbn Haldun Üniversitesi’ nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Başakşehir’ de eğitimine başlayan İbn Haldun Üniversitesi çalışmalarını Sosyal Bilimler alanında sürdürmektedir.

TÜRGEV KİMİN? BAŞKANI KİM?

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı), başlangıçta İSEGEV (İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) adıyla kurulan dernek. Kurucuları arasında eski bakanlardan Erdoğan Bayraktar'ın da bulunduğu vakfın şimdiki yönetim kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak da bulunmaktadır.

Vakıf 1996'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kuruldu. Başlangıçta yalnızca İstanbul'da çalışan vakıf 2012 yılının Ağustos ayında ismini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirerek Türkiye çapında faaliyet göstermeye başladı. Yükseköğretim yurtları kurarak yola çıkan vakıf, daha sonra orta öğretim yurtları, anaokulları ve ilköğretim kolejleri açtı.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sırasında Rıza Sarraf’ın özel kuryesinin, 19 Temmuz 2013 günü vakıf binasına 2 çanta ile girdiği ve bu çantalarla para teslimatı yaptığı iddianamede yer aldı.

Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud’un TÜRGEV’e 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve bunun karşılığında Sevda Tepesi’ne imar izni verildiği iddia edildi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 Aralık soruşturması kapsamında, TÜRGEV’e bedelsiz olarak öğrenci yurdu tahsis etmesi nedeniyle gözaltına alındı.

Vakfın yeni yönetim kurulu başkanı Arzu Akalın, Rıza Sarraf ve Suudi Kralı'nın yaptığı bağışları doğruladı, ancak bağışlar karşılığında elde edildiği iddia edilen kazanımların iddia düzeyinde kaldığını söyledi.