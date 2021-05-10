Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?
Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz'ı plastik mermiyle vurdu. Peki Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne? İşte detaylar...
Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz'ı plastik mermiyle vurdu. Peki Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne? İşte ayrıntılar...
TURGUT ALP BOYRAZ KİMDİR?
Turgut Alp Boyraz, Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörüdür.
Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
TURGUT ALP BOYRAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.
Turgut Alp Boyraz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...
TURGUT ALP BOYRAZ TWİTTER ADRESİ NEDİR?
Kudüs - Jeruselam'da yaşayan Turgut Alp Boyraz'ın Twitter kullanıcı adı: turgutalpboyraz'dır.
Turgut Alp Boyraz'ın13 binin üzerinde takipçisi vardır.