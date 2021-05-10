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Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz'ı plastik mermiyle vurdu. Peki Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne? İşte detaylar...

Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz'ı plastik mermiyle vurdu. Peki  Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? |  Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne? İşte ayrıntılar...

TURGUT ALP BOYRAZ KİMDİR?

Turgut Alp Boyraz,  Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörüdür.

Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

TURGUT ALP BOYRAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.

Turgut Alp Boyraz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

TURGUT ALP BOYRAZ TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Kudüs - Jeruselam'da yaşayan Turgut Alp Boyraz'ın Twitter kullanıcı adı: turgutalpboyraz'dır. 

Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

Turgut Alp Boyraz'ın13 binin üzerinde takipçisi vardır.

Turgut Alp Boyraz kimdir? | Sağlık durumu nasıl? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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