Turgut Kıran kimidir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran hayatı

Kıran Holding'in Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın ölümü, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm iş dünyasını yasa boğdu. Peki Turgut Kıran kimidir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte Kıran Holding'in Onursal Başkanı Turgut Kıran hayatı...

1935 yılında Rize’nin Derepazarı ilçesinde doğan Turgut Kıran 85 yaşında, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi ile birlikte 6 yaşına kadar İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fener semtinde yaşadı. 1941 yılında babası Tahir KIRAN vefat etti. O yıllarda Türkiye; Kurtuluş Savaşı ardından, II. Dünya Savaşı’na katılmasa da savaşın etkilerini derinden yaşamıştı. Bu nedenle annesi Zehra hanım İstanbul’dan Rize’ye dönülmesine karar Verdi. Denizyolları işletmesinde kaptan olan dayısı, annesi ve kız kardeşlerinin Rize’ye dönmelerini sağladı.

İlkokulu Rize’de bitirdi. 12 yaşında çalışmak için tekrar İstanbul’a döndü. Çocuk denecek yaşta, Karaköy Perşembe Pazarı’nda bir torna atölyesinde çırak olarak işe başladı. O’nu gelecek yıllara başarıya taşıyacak olan; bu torna atölyesinde çalışması ve edineceği tecrübeler olacaktı.

Savaş sonrası Türkiye’sinde, imkanlar oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle Turgut KIRAN, hem torna atölyesinde çalıştı, hem Tophane Akşam Sanat Okulu’nun Torna-Tesviye bölümünden mezun oldu. 1956-1958 yılları arasında vatani görevini, Kırklareli Lüleburgaz’da Topçu Sınıfında tamamladı.

Askerlik dönüşü, azmi sayesinde mesleğinde çıraklıktan ustalığa terfi etti. Girişimci ruhu, o genç yaşında; Perşembe Pazarında kendi Torna Atölyesini 1959 yılında kurup, ticari hayata atılımını sağladı.

1965 yılında Günay Hanım’la evlendi.

Disiplinli Çalışması ile yenilikçilik tutkusu mesleğinde çok başarılı olmasını sağladı. 1973 yılında Deniz Nakliyatı T.A.Ş’nin ihale ile satışa çıkarttığı “KAR” isimli“ 1.500 Dtw. Frigofirik gemisini satın alarak, yepyeni bir sektöre geçiş yaptı.

Teknik bilgisi ve edindiği tecrübeler sayesinde, 1959-2008 yılları arasında geçen 60 yılda, kendi şirketinin yanısıra; Türk Denizcilik sektörünün gelişmesine ve yapılanmasına yoğun emek vererek, önemli katkılarda bulundu.

Türkiye’nin önde gelen armatörleri arasında yerini alan Turgut KIRAN’ın başkanlığındaki KIRAN Holding, sahibi olduğu gemileriyle dünya sularında hala Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor. Bugün 1.000.000 Dwt.kapasiteli 17 gemilik filosu ve hizmet sağladığı sektörlerdeki yaklaşık 1.000 çalışanı ile büyük bir ailenin lideri olan Turgut KIRAN’ın 5 oğlu Holding yönetiminde görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Bugün KIRAN Holding’in Onursal Başkanı da olan Turgut KIRAN, 11 torun dedesidir. KIRAN Holding, Türk gençlerinin uluslararası standartlarda eğitim alması için her yıl, lise ve üniversite düzeyindeki 50 öğrenciye burs sağlamaktadır. Holding sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; bugüne kadar modern koşullara uygun olarak restore ettirdiği köy okullarıyla; bilginin ve eğitimin, koşulsuz şartsız, her daim takipçisi olduğunu her fırsatta vurgulamaktadır.

Bu anlayıştan hareketle; Rize Üniversitesi’nde Denizcilik Yüksek Okulu’nun inşaatı 2009 yılında tamamlanmıştır.Modern teknoloji kullanılarak, uluslarası denizcilik eğitimi standartlarına uygun olarak tasarlanan okul , 600 öğrencinin eğitimine hizmet verecek kapasitededir.