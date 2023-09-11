Turgut Özal Üniversitesi’nden online eğitim kararı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde bazı fakülteler haricinde tüm lisans ve ön lisans bölümlerin birinci sınıflarında online eğitim kararı alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Turgut Özal Üniversitesi’nden online eğitim kararı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde bazı fakülteler haricinde tüm lisans ve ön lisans bölümlerin birinci sınıflarında online eğitim kararı alındı.

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi birinci sınıflar için online eğitim kararı aldı. Üniversite Senatosunun aldığı kararı açıklayan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, "Üniversitemizde, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarı yılında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri dışındaki tüm akademik birimlerimizin birinci sınıflarında online, diğer sınıflarda ise yüz yüze öğretim yapılması kararlaştırılmıştır. Eğitim-öğretimin bahar yarıyılında yürütülme şekli ilerleyen süreçte değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada birinci sınıfların online eğitim göreceği akademik birimler ise şöyle açıklandı:

"Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Yeşilyurt ve Kale Meslek Yüksek Okulları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Son Haberler
Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor
Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!