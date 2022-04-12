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Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

Ahmet Özal'ın yeni parti kuracağını duyanlar, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? soruları vatandaş tarafından merak edildi. "Vicdanen rahatlamam lazım" diyen sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, siyaset sahnesine ‘Tek Parti’ ismi ile geri döneceğini duyurdu. Haberimizde Ahmet Özal'ın biyografisi ve hakkında diğer merak edilenlere yer verdik...

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

TURGUT ÖZAL'IN OĞLU AHMET ÖZAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, AHMET ÖZAL'IN BİYOGRAFİSİ...

Tevfik Ahmet Özal, 3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk iş adamı olan ve aynı zamanda siyasetçi kimliğiyle bilinen Ahmet Özal, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğludur. Lisans eğitimini ABD'de North Carolina State Üniversitesi'nde tamamlayan Özal, ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından New York'ta American Express'te görev yaptı. 

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

Ahmet Özal, Elvan Özal ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Özal hükûmeti döneminde özel televizyon ve radyo yayıncılığına izin verilmesinin ardından 1 Mart 1989 tarihinde Cem Uzan ile birlikte Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı "Magic Box"u kurdu. Cem Uzan ile ortaklığının sonrasında bireysel olarak Kanal 6'yı kurdu ve Türkiye'de dördüncü özel televizyon kanalının sahibi oldu. 1995 yılında Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu. Kanal 6, 1998'de Korkmaz Yiğit'e satıldı. Ahmet Özal, Belarus, Irak ve Türkiye'de müteahhitlik yapmaktadır.

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

Ahmet Özal, yayıncılık hayatı sonrası, 1999 Türkiye Genel Seçimleri'de Malatya'dan bağımsız milletvekili seçildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Anavatan Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Demokrat Parti genel başkan yardımcısı olarak da görev yaptı. 19 Aralık 2014 tarihinde Ana Parti'yi kurdu. 2015 Türkiye Genel Seçimleri'de Saadet Partisi Mardin milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Ahmet Özal'ın biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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