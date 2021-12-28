Turgut Toplusoy İstanbul Çekmeköy'de yaşayan bir iş insanı. Toplusoy yıllar önce sanat galerisi sahibi olan Habip A. ile tanıştı. Seneler geçtikçe ikili daha yakın iki arkadaş oldular. Öne sürülenlere göre Habip A., Toplusoy'un evinde iki adet tarihi eser değerinde (Vecihi Bereketlioğlu ve Hikmet Onat imzalı) tablo bulunduğunu öğrendi ve plan yaptı. İş insanının evindeki 350 bin dolar (Yaklaşık 6.5 milyon TL) değer biçilen tablolar çalındı. Toplusoy olaya ilişkin olarak sanat galerisi bulunan yakın arkadaşı Habip A.'yı sorumlu tutup şikayetçi oldu. Bu bağlamda, Turgut Toplusoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Turgut Toplusoy biyografisi...

TURGUT TOPLUSOY KİMDİR?

Turgut Toplusoy 1950 senesinde İstanbul'da doğmuştur.

Toplusoy iş hayatına ise 1973 senesinde inşaat ve gayrimenkul alım satımıyla başlamıştır.

1980 yılında Nişantaşı’nda açtığı ilk Roman mağazasıyla tekstil sektörüne adım atmıştır.

1983 yılında şirketleşen Roman markası özellikle 90’lı yıllarda hızlı bir yükseliş yakalamış ve Türkiye’nin önemli hazır giyim markalarından biri haline gelmiştir.