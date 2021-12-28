Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy Biyografisi Son günlerde gündem olarak dikkatleri üzerine çeken Turgut Toplusoy, internette en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki, Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Turgut Toplusoy Biyografisi

A+ A-

Gündemdeki gelişmelerle birlikte dikkatleri çeken Turgut Toplusoy ,ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Turgut Toplusoy Biyografisi TURGUT TOPLUSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TURGUT TOPLUSOY BİYOGRAFİSİ Turgut Toplusoy, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1973'te inşaat ve gayrimenkul alım satımıyla İş hayatına giriş yaptı. 1980'de ise Nişantaşı'nda açtığı ilk Roman mağazasıyla tekstil sektörüne adımını attı. Toplusoy, 1983 yılında bir şirket haline gelen Roman özellikle 90'lı yıllarda yükselişe geçerek Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından biri haline geldi. ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 Turgut Toplusoy