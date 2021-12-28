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Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy Biyografisi

Son günlerde gündem olarak dikkatleri üzerine çeken Turgut Toplusoy, internette en çok aratılan isimlerden biri oldu. Peki, Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Turgut Toplusoy Biyografisi

Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy Biyografisi

Gündemdeki gelişmelerle birlikte dikkatleri çeken Turgut Toplusoy ,ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Turgut Toplusoy Biyografisi

Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy Biyografisi

TURGUT TOPLUSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? TURGUT TOPLUSOY BİYOGRAFİSİ

Turgut Toplusoy, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1973'te inşaat ve gayrimenkul alım satımıyla İş hayatına giriş yaptı. 1980'de ise Nişantaşı'nda açtığı ilk Roman mağazasıyla tekstil sektörüne adımını attı.

Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy Biyografisi

Toplusoy, 1983 yılında bir şirket haline gelen Roman özellikle 90'lı yıllarda yükselişe geçerek Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markalarından biri haline geldi.

Turgut Toplusoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Turgut Toplusoy Biyografisi

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