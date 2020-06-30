Turgutlu Belediyesi bu yıl da üniversite tercih merkezi kuracak

Turgutlu Belediyesi üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Turgutlu Belediyesi tarafından kurulan Üniversite Tercih Merkezi bu yıl da öğrencilere tercihlerinde yardımcı olmak için iki noktada kurulacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene ilk kez hayata geçirilen, binden fazla üniversite adayına danışmanlık hizmeti sunan Üniversite Tercih Merkezi projesi bu yıl da gerçekleşecek. Proje kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminin başlamasıyla birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM) ve Eski Belediye Binası olmak üzere iki noktada üniversite adaylarına tercih konusunda destek olunacak.

Üniversite Tercih Merkezi projesiyle TURBEM öğrencileri de dahil olmak üzere Turgutlu'da yaşayan ve üniversite tercihlerini doğru bir şekilde yapmak isteyen tüm adaylar TURBEM ve Eski Belediye Binasına gelerek tercih uzmanlarının yardımlarıyla tercihlerini yapabilirler. Ayrıca Eski Belediye Binasında ise üniversite tercihlerini yapacak olan öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi tercih uzmanlarınca danışmanlık hizmeti verilecek.

Turgutlu Belediyesinin gerçekleştirdiği projelerle eğitim dostu bir belediye olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Üniversite Tercih Merkezi projesi ile geçtiğimiz yıl binden fazla üniversite adayına destek olunduğunu söyledi. Üniversite Tercih Merkezi projesinin bu yıl da daha geniş ölçekte gerçekleşeceğini dile getiren Başkan Çetin Akın, "Bu yıl üniversite tercihlerini yapacak olan öğrencilerimizin iki farklı noktada yanlarında olacağız. TURBEM'de eğitim gören öğrencilerimizin yanı sıra Turgutlu'muzda yaşayan tüm aday öğrencilerimize uzmanlarımız tarafından danışmanlık olanağı sağlayacağız" dedi. Başkan Akın en büyük hedeflerinden birinin Turgutlu'da her yaştan çocuğun ve gencin eğitim hayatları boyunca yanlarında olmak olduğunu da ifade ederek, "Turgutlu Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden biri Turgutlu'muzda kreş açmak. Böylece eğitim hayatlarına ilk adımlarını atan çocuklarımızdan üniversiteye giden gençlerimize kadar her yaştan öğrencilerimizin yanlarında olacağız. Tüm öğrencilerimizin eğitimlerini eşit ve adil bir şekilde almalarını sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA