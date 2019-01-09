Turgutlu Belediyesi eğitimin önündeki engelleri kaldırıyor

Turgutlu Belediyesi, Mesleki Eğitimi Merkezi'nin engelli rampası ihtiyacını kısa sürede tamamlayarak öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin hizmetine sundu. Merkezin hem girişine hem de 4 katına yapılan rampa beğeni topladı.

Eğitim kurumlarına olan desteğini arttırarak sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ergenekon Mahallesi'nde yer alan Mesleki Eğitimi Merkezi'nin önemli bir ihtiyacını karşıladı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen rampa çalışması, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Şirin, "Eğitimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyoruz. Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezi'nin talep ettiği çalışmayı da kısa sürede tamamladık. Kalıcı bu hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA