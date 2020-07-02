Turgutlu Belediyesinin İnternet sitesi yenilendi

Turgutlu Belediyesinin kurumsal internet sitesi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Turgutlululara yönelik her alanda hizmet ve çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, kurumsal internet sitesinde de yenilemeye gitti. Modern bir görünüme sahip olan sitede belediyenin çalışmaları, meclis kararları, stratejik plan, performans planı, haberler, Turgutlu ile ilgili temel bilgiler ve daha birçok bilgi yer alıyor.

Belediyenin birim müdürlükleri tarafından yayınlanan duyurular da anlık olarak internet sitesinde paylaşılıyor. Bununla birlikte siteyi ziyaret eden vatandaşlar tek bir tıkla belediyenin sosyal medya hesaplarına ulaşabilecek ve Whatsapp hattı üzerinden belediyeye istek, sorun ve önerilerini de paylaşabilecek.

Turgutlu Belediyesinin internet sitesini ziyaret etmek isteyen vatandandaşlar https://www.turgutlu.bel.tr/ adresi üzerinden siteye ulaşabilir.

İnternet sitesinin yenilenmesi ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Tıpkı Turgutlu'muzu olduğu gibi belediyemizin internet sitesini de modern bir görünümü kavuşturduk. İnternet sitemizi ziyaret eden vatandaşlarımız istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler ve birim müdürlüklerimiz tarafından yayınlanan duyurular anlık olarak sitemizde paylaşılacak. Sosyal medya hesaplarımıza ulaşmak ve whatsapp hattımız aracılığıyla belediyemizle iletişime geçmek isteyen hemşehrilerimiz de yine internet sitemiz üzerinden kolayca sosyal medya hesaplarımıza ve whatsapp hattımıza ulaşabilirler. İnternet sitemizin Turgutlu'muza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: İHA