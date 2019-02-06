Turgutlu Kent Müzesi özel statü kazanacak

Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında, Turgutlu Kent Müzesinin özel müzeler statüsüne alınabilmesi ve tüzel kişilik kazanması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulması kararı alındı.

Turgutlu Belediyesinin Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde olan 4 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesi olan 2019 Ocak ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantısına ait tutanaklar ve meclis kararları oy birliği ile karara bağlanırken, gelir tarife komisyon raporları da aynı şekilde oy birliği ile karara bağlandı. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan belediye bünyesinde işletilen tesisler olan Orta Park, Koza Park ve belediye çay ocağının 2019 yılı fiyat listesinin güncellenmesi oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Burada bir güncelleme ve fiyatlarda indirim yapmamız söz konusu. Bu konuyu gelir gider tarife komisyonuna sevk edeceğiz. Daha sonra meclisimizde yeniden karara bağlayacağız" dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde Turgutlu Kent Müzesinin özel müze statüsüne alınabilmesi içim İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunabilmesi konusu görüşüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Şirin, "Burada herhangi bir müzenin, müze olarak adlandırılabilmesi ve özel müze yönetmeliğine tabi olması gerektiğinden ve statüsüne geçmesi için müracaat etmemiz gerekiyor. Özel üzeler, Kültür Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Turgutlu Kent Müzesi de Bakanlığın uygun göreceği müze tarafından bu da muhtemelen Manisa Müzesi olabilir bunlar denetlemeye tabi olacaktır. Böylelikle müzecilik faaliyetleri tam anlamıyla şeffaf ve denetlenebilir hale gelecek. Bu statü ile birlikte Turgutlu Kent Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde, aynı zamanda bir tüzel kişilikte kazanmış olacak" şeklinde konuştu.

Gündem maddesi oy birliği ile karar bağlanırken, Belediye Başkan Turgay Şirin alınan kararlarda emeği geçen meclis üyelerine teşekkür ederek oturumu sonlandırdı.

Kaynak: İHA