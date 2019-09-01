Turgutlu Kurtuluş Şenlikleri’ni dolu dolu geçiriyor

Turgutlu Belediyesi Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şenlikler kapsamında 2 Eylül Pazartesi günü ilk olarak Eski Belediye Binasında Yazar ve Şairler Emel Öztürk, Muzaffer Şahin, Aydoğan Yavaşlı ve Bekir Yurdakul tarafından imza günü, Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı tarafından "Bir tat bir edebiyat" isimli söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Cevdet Bağca bir konser verecek.

Turgutlu, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerini dolu dolu kutlamaya devam ediyor. 2 Eylül Pazartesi günü etkinlikler çerçevesinde ilk olarak saat 14.00'da Eski Belediye Binası bahçesinde Yazar ve Şairler Emel Öztürk, Muzaffer Şahin, Aydoğan Yavaşlı ve Bekir Yurdakul tarafından imza ve kitap tanıtım günü gerçekleşecek. Ardından saat 19.00'da Eski Belediye Binasında Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı tarafından "Bir tat bir edebiyat" isimli söyleşi, imza günü düzenlenecek Günün son programında ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndan sevilen sanatçı Cevdet Bağca bir konser verecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gerçekleştirecek olduğumuz tüm etkinlik ve konserlere bütün hemşerilerimizi bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA