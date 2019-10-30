Turgutlu'da Cumhuriyet coşkusu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayının ardından Merve Özbey konseriyle coşkuyla kutlandı.

Turgutlu'da düzenlenen etkinlikte binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüdü. Kortejdekiler, yol boyunca Belediye Bandosu eşliğince çalışan marşlara eşlik etti, zaman zaman sloganlar attı. Yürüyüşün 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda son bulmasının ardından sanatçı Merve Özbey sahne aldı. Merve Özbey, söylediği birbirinden güzel şarkılarle bayram coşkusunu ikiye katlarken, alanda bulunanlar ellerinde Türk bayrakları sanatçıya eşlik etti. Merve Özbey'e adının yazılı Turgutluspor forması ve atkısı hediye eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Koza Parkı önünde buluştuğumuz binlerce hemşerimizle oluşturduğumuz Cumhuriyet Korteji, Kurtuluş Savaşında bize bağımsızlığımızı kazandıran aynı ruhun, birlik beraberliğin, kardeşliğin bu topraklarda hala yaşadığını tüm dünyaya gösterdi. Cumhuriyet Bayramımızda bizi yalnız bırakmayan binlerce hemşerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Turgutlu'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Merve Özbey ise "Tüm Turgutlulular'ın ve Ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

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Kaynak: DHA