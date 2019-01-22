Turgutlu’da gazeteciler drone eğitimi aldı

Manisa Büyükşehir Gazeteciler Derneği organizasyonda, Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile meraklılarına yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) pilot eğitim kursu düzenlendi.

Fotoğraf ve video çekimlerine değişik bir bakış açısı getiren ve son günlerde habercilik başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaya başlanılan drone yönelik Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Gazeteciler Derneği öncülüğünde ve Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla pilot eğitim kursu düzenlendi. Turgutlu Belediyesi tarafından eğitim için tahsis edilen Turgutlu Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitime ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile meraklılarından oluşan yaklaşık 20 kursiyer katıldı. Eğitim sırasında kursiyerleri ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, sürekli birlikte oldukları basın mensuplarıyla Manisa Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde bir işbirliği yapma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Başkan Şirin, "Belediyemizin de eğitim salonu tahsis ederek katkı sağladığı, yerel ve ulusal basın kuruluş temsilcileri ile ilgililerin, meraklıların ve kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin yer aldığı, Turgutlu'da emniyetli drone uçuş eğitimi gerçekleştirildi. Günümüzün her alanında artık dronenin girdiği ortamda emniyetli ve ehliyetli uçuşların yapılması, bu kişilerin eğitim alarak sertifika ve ehliyetlendirilmesi konusunda Turgutlu Belediyesi olarak bizde içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Artık ilçemizde droneler eğitimli kişiler tarafından uçurulacak, emniyetli bir uçuşun başka bir yolu yok. Turgutlu Belediyesinin eğitim salonları kullanılarak bu eğitimler verildi. Önümüzdeki süreçte benzer eğitimlerin toplumumuzun her noktasında artık bu tarz bilinçli kullanımdan kaynaklı bir sertifikalandırma ile ilgili bu toplantıları talep geldiği müddetçe bizler de belediye olarak desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda Manisa Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Droneler ile ilgili bir açığın şu anda belki de önüne gelen herkesin drone uçurarak ortaya koydukları riski ortadan kaldırmaya yönelik böylesi önemli bir eğitim seminerinin fitilini ateşlediler. Biz de bu program içerisinde salon tahsisi yer alarak katkı sağladık ve desteğimiz artarak devam edecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu da meslektaşlarının gelişen çağa ayak uydurmaları ve yasal ehliyetli kullanıcı olmaları için gelen yoğun talep üzerine eğitimin gerçekleştirildiklerini kaydettiler. Düzenlenen kurs için Turgutlu Belediye Meclis Salonunu tahsis eden Turgutlu Belediye Başkanı sayın Turgay Şirin'e de teşekkür eden gazeteci ve drone meraklıları, 2 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim ardından yapılan sınav sonrasında, sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak: İHA