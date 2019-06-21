Turgutlu’da halk müziği ziyafeti

Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Doç. Dr. Gökhan Ekim şefliğinde gerçekleştirdiği konserle Turgutlululara unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.

Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sezonu muhteşem bir konser ile noktaladı. Turgutlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere, Turgutlu Belediyesi Başkanvekili Esma Toprak, Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin her bir yöresine ait 25 türkünün seslendirildiği gecede, konuk sanatçı olarak Kayhan Bilgiç de sahne aldı. Bilgiç, seslendirdiği birbirinden özgü türküler ile salondakilere coşkulu anlar yaşatırken, gecenin finalini ise Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şefi Doç Dr. Gökhan Ekim yaptı. Ekim'in seslendirdiği türküler salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Gecenin sonunda ise Belediye Başkanvekili Esma Toprak, konserin hazırlanmasında emeği Doç Dr. Gökhan Ekim'e, konuk sanatçı Kayhan Bilgiç'e, gecenin sunucusu Hülya Bodur'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim ederken, koro üyelerine de teşekkür belgesi sundu. Bir konuşma gerçekleştiren Başkanvekili Toprak, "Belediye Başkanımız Çetin Akın, İstanbul programı dolasıyla aramızda bulunamıyor ama hem hocamıza, hem korodaki arkadaşlarımıza selamı var. Bende böyle güzel bir gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta hocamız Doç. Dr. Gökhan Ekim olmak üzere korodaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA