Turgutlu’da mola verip, Atatürk’ü andılar

Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi, 7 Eylül Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Kurtuluş Savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı Karpuz Kaldıran Parkı civarında mola veren ekip Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara selam verdi.

Her yıl Ankara Anıtkabir'de başlayıp İzmir'de sona eren Büyük Taarruz Bisiklet Turu, Turgutlu'ya geldi. Öğlen saatlerinde kafile başkanı Emekli Albay Osman Kutlu nezaretinde Ahmetli'den Turgutlu'ya gelen ekip Kurutuluş Savaşı mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı Karpuz Kaldıran Parkında mola verdi. Burada gazetecilere açıklama yapan kafile başkanı Osman Kutlu, "11 yıldır Büyük Taarruz Bisiklet Turu düzenliyoruz. Bu faaliyetimizde unuttuğumuz tarihi, tarihi alanlar, savaş alanlarını, Büyük Taarruzda o günlerde yaşanan bütün yerinde ve doğru şekilde anlatabilmek amacındayız. Ankara Anıtkabir'den yola çıkıyoruz, ordumuz hangi gün nerede olmuşsa bizde bugün orada olarak İzmir'e kadar devam ediyoruz. 19 gün ve 1150 kilometre mesafe katediyoruz. Olay yerlerine şehit mezarlarına aynı dakikalarda gelip, hem hikayelerini anlatıyor hem de anma törenlerini yapıyoruz. Böylece hem katılımcılar hem de halk tarafından unutulan bir takım değerlere sahip çıkmak amacındayız. Bu 11 yıllık süreçte oldukça olay yeri ve şehit mezarı ortaya çıkardık, dağınık ve bakımsız olan şehit mezarlarının da bakımlı hale getirilmesini sağladık. Ama yetmez diyoruz ve daha fazlasını da yapmaya çalışacağız ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)