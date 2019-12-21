Turgutlu’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde 35 PKF 01 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Aracını terk eden sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil, olay yerine çağrılan oto kurtarma aracıyla yoldan çekildi.

Kaynak: İHA