Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 06 EY 7880 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralanırken aracın arka koltuğunda oturan yaşlı kadın R.D. araç içerisinde sıkışıp kaldı. Yaşlı kadını olay yerine gelen AKS ekipleri kurtarırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı M.D., R.D., H.D., M.D. ve A.D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA