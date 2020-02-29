Turgutlu'da vatandaşların 'kar' keyfi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, yüksek kesimlerde yağan karın keyfini doyasıya çıkardı.

Turgutlu'ya bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerde sabah başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Yer yer 10 santimetreyi bulan karın keyfini sürmek isteyen halk, yüksek kesimlere çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar otomobilleriyle çıktığı bölgede, aileleriyle kar topu oynadı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Kar yağışının etkisini artırdığı zamanlarda dağlık yollarda otomobilleriyle ilerlemekte zorlanan vatandaşlara ise mahalle sakinleri yardım etti.

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Kaynak: DHA