Turgutlulu çocuklar hem eğlendi hem yarıştı

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Şenliğinde çocuklar hem yarıştı hem de eğlendi, dereceye giren sporculara ödül verildi.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Spor Akademisi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Şenliğinde koşu yarışı ve ardından yapılan farklı parkurlarla yarışmalar düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Spor akademimiz tarafından bu anlamlı günde düzenlenen yarışmalarda çocuklarımız çok eğlenceli vakit geçirdi. Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde önceliğimiz sporla iç içe iyi bireyler yetiştirmek. Spor akademisi kış dönemi kayıtları devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilirler" dedi.

Kaynak: İHA