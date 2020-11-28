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Turgutluspor 2 - 1 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta, 12. hafta maçları başlıyor. Günün maçları arasında Turgutluspor ile Eyüpspor mücadelesi bulunuyor. Peki, Turgutluspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

Turgutluspor 2 - 1 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 12 haftada Turgutluspor evinde Eyüpspor ile oynadığı maçı 2 - 1 kazandı. İşte detaylar...

TURGUTLUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Turgutluspor ile Eyüpspor 12. haftada karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başladı. Mücadele, Celal Bayraklı tarafından yönetildi. Celal Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Ejder Yapıcı ve Faruk Yağlı üstlendi. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Turgutluspor - Eyüpspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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