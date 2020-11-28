Turgutluspor 2 - 1 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 12 haftada Turgutluspor evinde Eyüpspor ile oynadığı maçı 2 - 1 kazandı. İşte detaylar...

TURGUTLUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Turgutluspor ile Eyüpspor 12. haftada karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başladı. Mücadele, Celal Bayraklı tarafından yönetildi. Celal Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Ejder Yapıcı ve Faruk Yağlı üstlendi. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı.

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Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Turgutluspor - Eyüpspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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