Turgutluspor - Ankara Adliyespor: 3-1

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Şahin Berker (xxx), Hakan Eygü (xxx), Ömer Karakaya (xxx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Mehmet Berber (x) (Dk. 46 Yusuf xxx), Tayfun (xxx), Şeyhmus (xx), Özkan (xx), Kadir (xxxx), Emre (x) (Dk. 56 Melih xx), Salim (xx) (Dk. 78 Gökhan xx), Güner (xxx), Mehmet İncebacak (xxx), Ertuğrul (xxx)

ANKARA ADLİYESPOR: Burak (x) - Deniz (x), Mert (xx), Cevher (x), Ali (x), Fatih (x) (Dk. 89 Aykut), Salih (xx), Gökhan (x) (Dk. 64 Veli x), Hakan (xxx), Oğuzhan (x), Ahmet (x) (Dk. 78 Utku x)

GOLLER: Dk. 4 Hakan (Ankara Adliyespor), Dk. 79 Kadir, Dk. 85 Güner, Dk. 88 Yusuf (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Kadir, Melih, Mehmet İncebacak (Turgutluspor), Oğuzhan, Cevher, Gökhan (Ankara Adliyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 48 Oğuzhan (Ankara Adliyespor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Turgutluspor, 24. hafta mücadelesinde konuk ettiği düşme hattındaki Ankara Adliyespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek moral buldu. Play-Off hattıyla arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermeyen Turgutlu ekibi bu galibiyetle 34 puana ulaşıp, bir basamak tırmanarak 7. sıraya yerleşti. Konuk ekip 4. dakikada Hakan'la bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, 48. dakikada Oğuzhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Turgutluspor 79. dakikada Kadir, 85. dakikada Güner, 88. dakikada Yusuf'un golleriyle zafere uzandı.

4. dakikada konuk ekip atağında Deniz'in soldan ceza alanına ortasında iyi yükselen Hakan topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

48. dakikada Ankara Adliyespor 10 kişi kaldı. Şeyhmus'a sert müdahalede bulunan Ankara Adliyesporlu Oğuzhan ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

79. dakikada Turgutluspor skoru eşitledi. Gökhan'ın pasıyla sağdan köşeye inen Güner penaltı noktasına çıkardı, Kadir güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

85. dakikada ev sahibi öne geçti. Turgutluspor'un kazandığı serbest vuruşta Güner, yaklaşık 30 metreden müthiş bir vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Burak'ın bakışları arasında filelere gitti: 2-1.

88. dakikada Turgutlu 3. golü de buldu. Ertuğrul'un sağ kanattan ortasında Yusuf bekletmeden sert vurdu, top doksana gitti: 3-1.

Karşılaşma Turgutluspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA